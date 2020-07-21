Разработать интернет-магазин женской косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки289 просмотров

Здравствуйте необходимо сверстать мобильную и десктопную версию и насадит на WordPress магазин женской косметики.

Затем настроить и вылить это все на хостинг.

Исходники дизйнов предоставлю исполнителю.

WordPress
5 лет назад
web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$800
24 дня
C Ярославом работаем уже по нескольким проектам, Сотрудничеством очень доволен, помимо того что проекты реализуются на высоком уровне, Ярослав всегда подскажет поможет если нужно что-то улучшить/оптимизировать по предыдущим работам. Спасибо!
Отличный заказчик, все на высшем уровне! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
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Игорь
 
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5 месяцев назад
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5 лет назад
Илья
 
30 лет
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Был
3 месяца назад
16 отзывов
5 лет назад
ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
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