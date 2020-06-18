Разработать модуль для бронирования автомобилей для сайта на тильда

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки1080 просмотров

Вкратце нужно следующее.

-Система бронирования

-Выбор региона/стран в которых можно забронировать

-Расчет стоимости в зависимости от Т/С: с помощью google maps api за городом, по городу фикс цена, почасовая аренда

-Возможность скидок(промокод)

-Регулировка надбавок: по выходным, праздничным дням(взятых из гугл календаря), и ночью (с... до...)

-Оплата кредитными картами и PayPal

Ну и естественно все должно быть адаптивно, ну и красиво оформлено, без шарпотрепа. 

Пишите цены и сроки. Далее обсудим.

Tilda
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