Разработать модуль для бронирования автомобилей для сайта на тильда

Вкратце нужно следующее.

-Система бронирования

-Выбор региона/стран в которых можно забронировать

-Расчет стоимости в зависимости от Т/С: с помощью google maps api за городом, по городу фикс цена, почасовая аренда

-Возможность скидок(промокод)

-Регулировка надбавок: по выходным, праздничным дням(взятых из гугл календаря), и ночью (с... до...)

-Оплата кредитными картами и PayPal

Ну и естественно все должно быть адаптивно, ну и красиво оформлено, без шарпотрепа.

Пишите цены и сроки. Далее обсудим.