Разработка frontend дэшборда маркетинговой платформы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки605 просмотров

Добрый день!

Мы разрабатываем платформу для управления и анализа маркетинговых метрик.

Нам требуется несколько специалистов frontend на технологиях Vue или React. Проект на несколько месяцев фуллтайм загрузка.

Обязательно подписать NDA. Наличие ИП или ООО будет плюсом.

В отклике написать ответ на вопрос "3+8=?"

Необходимо будет показать свои знания, пройти тестовое задание, показать пример кода, интервью с менеджерами проекта и СТО.

Vue.js
5 лет назад
kovganiv
Игорь 
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