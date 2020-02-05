—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$150
7 баллов
4 года назад
К сожалению, прошло уже больше 2х месяцев. А воз и ныне там, задача не выполнена!
$90
3 балла
4 года назад
Отзыв не отрицательно, только потому, что не хочу портить карму. Работа была сделана плохо, на детали внимания не обращал, пока конкретно не укажешь, сроки не соблюдает. По ощущениям к проектам относится как к хобби.
Ответный отзыв
В постановке был только макет, перед сдачей прилетела тонна уточнений и пожеланий. После замечания, по поводу объема работ, пропал и не отвечал на сообщения. Типичный посредник. П. С. Свою вину, с просрочкой в несколько дней, не отрицаю.
$100
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Все нормально
$25
10 баллов
4 года назад
Все четко и по делу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Постоянно на связи, и мгновенная оплата.
$20
10 баллов
4 года назад
Если честно - даже и не надеялся что получится сделать все так, как я задумывал. Работа превзошла мои ожидания - я сэкономил 3 часа своего времени каждый день! Теперь половина моих задач делается автоматически. Респект и уважение за отлично выполненный заказ!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, продолжаем сотрудничество.