Ent-ch

Владимир Ent-ch

 
42 годаУкраина/Черкассы
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Full Stack JS Developer
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
akant-k
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
7 баллов
4 года назад
Дооптимизация региональных страниц
К сожалению, прошло уже больше 2х месяцев. А воз и ныне там, задача не выполнена!
Ye-riia
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
$90
3 балла
4 года назад
Сделать фронт на React по дизайн макетам
Отзыв не отрицательно, только потому, что не хочу портить карму. Работа была сделана плохо, на детали внимания не обращал, пока конкретно не укажешь, сроки не соблюдает. По ощущениям к проектам относится как к хобби.
В постановке был только макет, перед сдачей прилетела тонна уточнений и пожеланий. После замечания, по поводу объема работ, пропал и не отвечал на сообщения. Типичный посредник. П. С. Свою вину, с просрочкой в несколько дней, не отрицаю.
Ответный отзыв
pavelgradd
36 летИталия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Нужен человек с хорошими знаниями php и Wordpress
Рекомендую!
Все нормально
Ответный отзыв
topwebmaster
Артем 
34 годаИзраиль
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$25
10 баллов
4 года назад
Виджеты для Wordpress + постинг заявок
Все четко и по делу.
Отличный заказчик. Постоянно на связи, и мгновенная оплата.
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diasasx
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Автоматически наполняемое меню wordpress
Если честно - даже и не надеялся что получится сделать все так, как я задумывал. Работа превзошла мои ожидания - я сэкономил 3 часа своего времени каждый день! Теперь половина моих задач делается автоматически. Респект и уважение за отлично выполненный заказ!!!
Отличный заказчик, продолжаем сотрудничество.
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