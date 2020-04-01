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- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
[b]Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно ...Завершен3 года назад
Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно ...Закрыт3 года назад
Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно ...Завершен3 года назад
Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
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[b]Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
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Нужна комплексная работа по увеличению репутации магазина. Гугл, фейсбук и другие сторонние рейтинговые сайты. Необходимы фидбеки и на украинском языке тоже. Нужны исполнители с опытом такой работы и портфолио. Просьба в ваших предложениях указывать план, срок ...Продающие тексты4 заявкиЗакрыт4 года назад
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