akant-k

Дмитрий akant-k

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$230
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Смонтировать видео

    Нужно смонтировать ролик (3-4 минуты) для yotube о кровати с матрасом. из нарезок во вложении. Видео в хронологии по времени в названии файла по ссылке [url=https://dropmefiles.com.ua/ru/Hv2z95]https://dropmefiles.com.ua/ru/Hv2z95[/url] (пароль12321). Стилистика тут [url=https://youtu.be/afV_LSZh_lM]https://youtu.be/afV_LSZh_lM [/url]Просьба в заявке указывать срок и ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Убрать GET параметры с ссылок на версии сайта для разных устройств

    [b]Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оптимизация изображений на основной и мобильной версии сайта

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация шаблона карточки товара

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно ...

    PHPКарточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оптимизация шаблона карточки товара

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHPКарточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация изображений на основной и мобильной версии сайта

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить возможность редактирования метатегов

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Метатеги по украински

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить блок "Популярные товары"

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHP
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дооптимизация региональных страниц

    [b]Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Формирование карты сайта HTML для украинской версии сайт

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHPHTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внести правки в фид для Фейсбука!

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Устранение технических ошибок на сайте.

    [b]Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Брендирование авто

    Есть концепция и макет в кореле http://prntscr.com/r3g6y1, нужно профессионально все оформить. Макет в кореле с исходником предоставлю. Просьба в заказе указывать срок и стоимость.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настройка базовых редиректов

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дооптимизация региональных страниц

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Проблема с hreflang.

    Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty  Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести  изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть ...

    PHP
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Работа с репутацией сайта.

    Нужна комплексная работа по увеличению репутации магазина. Гугл, фейсбук и другие сторонние рейтинговые сайты. Необходимы фидбеки и на украинском языке тоже. Нужны исполнители с опытом такой работы и портфолио. Просьба в ваших предложениях указывать план, срок ...

    Продающие тексты4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактирование украинского текста, после Гугл переводчика.

    Нужно привести к литературному виду украинскую версию сайта matrason.ua.  Всего около 3500 товаров. Почистить от ненужных символов и отредактировать перевод описаний товара, метатегов. Просьба в заявке указывать желаемую стоимость и срок выполнения.

    Редактирование и Корректура48 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переход на http/2, настройка Last-Modified и If-Modified-Since

    [b] Нужно установить Nginx. ОС на выделенном сервере CentOS 7.3 x86_64 Webuzo  Стоит Webzoo панель управления.  Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Работа через клон репозитория. 1. Отдавать 304 ответ заголовка для страниц с не изменившимся содержанием[/b] Сейчас на сайте не ...

    PHPNginxCentOSApache
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
scanterkk
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Добавить возможность редактирования метатегов
Чудовий замовник. Довгий час співпрацюємо разом.
Рекомендую как чёткого исполнителя! Впереди ещё много совместной работы)
Ответный отзыв
d1n0thavr
Василий 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
9 баллов
3 года назад
Смонтировать видео
хорошая коммуникация и интересное задание 👍
Смонтировал хорошее видео из кустарного материала) Рекомендую!
Ответный отзыв
ArkadiSov
Аркадий 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
9 баллов
3 года назад
Оптимизация шаблона карточки товара
Рекомендую к сотрудничеству.
Все прошло отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
ArkadiSov
Аркадий 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Убрать GET параметры с ссылок на версии сайта для разных устройств
Хороший заказчик, всегда на связи, своевременная оплата, рекомендую.
Всегда на связи, выполнено отлично!
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Брендирование авто
Все супер! Рекомендую!
Все прошло отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв