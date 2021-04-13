Оптимизация шаблона карточки товара

Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty

Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть на тесте и проверить.

Задача по оптимизации тут в доксе

Задание нужно выполнить на основной и мобверсии.

В заявке указывать суму и срок. Задачи есть постоянно. Нужен специалист, для постоянной поддержки.См. и другие наши заказы.