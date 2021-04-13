Оптимизация шаблона карточки товара

Веб-программированиеЗавершен1 заявка1165 просмотров
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Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty

Из доступа будет доступ к репозиторию и базе данных. Нужно разобраться, как у себя это развернуть. Внести изменения по задаче и предоставить комит, который уже можно спокойно развернуть на тесте и проверить.

Задача по оптимизации тут в доксе

Задание нужно выполнить на основной и мобверсии.

В заявке указывать суму и срок. Задачи есть постоянно. Нужен специалист, для постоянной поддержки.См. и другие наши заказы.

3 года назад
akant-k
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ArkadiSov
Аркадий 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$200
19 дней
Все прошло отлично, рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству.
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