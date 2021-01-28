CMS Joomla! 3.9.23 - вывод pdf файла на сайте

Нужно добавить две формы регистрации на сайт на страничке входа в личный кабинет. Рядом с формой логина и пароля, добавляем две кнопки "Регистрация физ.лицо" и "Регистрация Юр.лицо", Для каждой из этих регистраций поля будут свои ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт на CMS Joomla! 3.9.23
Необходимо в одном из разделов сайта выводить загруженный pdf файл с возможностью перелистывать страницы. В данный момент это реализовано, но не в том виде, в котором хотелось. Скриншот из вёрстки прилагаю.
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