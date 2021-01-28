CMS Joomla! 3.9.23 - вывод pdf файла на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1477 просмотров
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Имеется сайт на CMS Joomla! 3.9.23

Необходимо в одном из разделов сайта выводить загруженный pdf файл с возможностью перелистывать страницы. В данный момент это реализовано, но не в том виде, в котором хотелось. Скриншот из вёрстки прилагаю.

Joomla
3 года назад
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад