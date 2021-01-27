PHP , Solidity , 1 С

$1500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1454 просмотра
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Доброго дня, коллеги.

Нам нужны разработчики, Желательно на долгий срок и с командой.

В первую очередь из Москвы далее из других регионов и стран.

PHP
3 года назад
grechca
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад