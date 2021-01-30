Доработка чата на vue.js

Веб-программированиеЗавершен3 заявки1046 просмотров
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Надо сделать разделение списка пользователей двумя вкладками или типа того.

Суть в том, что нам надо показывать в первой вкладке пользователей, от которых есть непрочитанные сообщения в чатах, а во второй вкладке - пользователей от которых все сообщения прочитаны. Это разделение мы делаем на бекенде. То есть для каждой вкладке будет свой api запрос, который будет подгружать в первую вкладку пользователей с чатами, где есть не прочитанные сообщения. Второй запрос будет подгружать во вторую вкладку пользователей с чатами, где все сообщения прочитаны. Аналогичный функционал есть в телеграмме

3 года назад
tcexe
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dzendigital
Дмитрий 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
3 года назад
$50
4 дня
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