Доработка чата на vue.js

Надо сделать разделение списка пользователей двумя вкладками или типа того.

Суть в том, что нам надо показывать в первой вкладке пользователей, от которых есть непрочитанные сообщения в чатах, а во второй вкладке - пользователей от которых все сообщения прочитаны. Это разделение мы делаем на бекенде. То есть для каждой вкладке будет свой api запрос, который будет подгружать в первую вкладку пользователей с чатами, где есть не прочитанные сообщения. Второй запрос будет подгружать во вторую вкладку пользователей с чатами, где все сообщения прочитаны. Аналогичный функционал есть в телеграмме