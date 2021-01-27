Перенести функционал с JS на PHP

Статистические данные для конкретной области сейчас выводятся через JS (хотя они есть в БД), что нагружает сайт по мере увеличения их объёма и размера файла. Нужно выводить их со стороны бэка через PHP.

Подробное описание, пример как сейчас и как надо – в ТЗ.