Перенести функционал с JS на PHP

$39
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1005 просмотров
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Статистические данные для конкретной области сейчас выводятся через JS (хотя они есть в БД), что нагружает сайт по мере увеличения их объёма и размера файла. Нужно выводить их со стороны бэка через PHP.

Подробное описание, пример как сейчас и как надо – в ТЗ.

PHP
3 года назад
ThisIsL0gin
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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