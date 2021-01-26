Срочно необходим специалист по node.js для доработки бота. Нужно доработать бота по тематике криптовалют. Обязателен опыт с криптобиржами и их API. Часть проекта уже выполнена. Предпочтительно общаться через телеграм: Кандидату на выполнение задания вышлю оттуда тз.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужен PHP разработчик для доработки сайта
Требуется доработать валидацию форм на сайте на PHP.
Сделана большая часть работы по сайту.
Предпочтительно общаться через телеграм:
Кандидату на работу вышлю подробное ТЗ в телеграме.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Проект состоит из бекенда на node.js и фронтэнда на vue.js. Начата работа над шаблоном на vue.js. Необходимо его закончить и разработать бэкенд по ТЗ. Предпочитаю общаться в телеграме: Пишите туда. Подробное техническое задание вышлю кандидату на выполнение ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужно написать скрипт, который преобразует укороченные ссылки (одностраничного сайта, телеграф) в полные. (30-80шт) Телеграф - платформа для публикации текста. Расположенный по адресу [url=http://telegra.ph/]telegra.ph[/url] В хроме на панели инструментов расположить кнопку запускающую данный скрипт. После выполнения скрипта должна быть возможность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужно написать скрипт, который преобразует укороченные ссылки (одностраничного сайта, телеграф) в полные. (30-80шт) Телеграф - платформа для публикации текста. Расположенный по адресу [url=http://telegra.ph]telegra.ph[/url] В хроме на панели инструментов ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Нужен опытный VUE програмист доделать фронт проекта. Бэка на ларавель Программист нужен высокого уровня Задача - поставить новый дизайн на старый сайт + местами доработать и расширить функционал. Работа по договору Для граждан РФ Оставляйте ТЕЛЕГРАМВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $2500
[b]О компании[/b] IT-компания формирует проектную команду для работы над собственным продуктом. [b]О продукте [/b]Веб-приложение, агрегатор скидочных промокодов зарубежных интернет-магазинов. Стадия разработки: запущен MVP. [b]Ожидания от кандидата[/b] Опыт работы со стеком Java фреймворков. [b]Что нужно будет делать[/b] [list] ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем добрый вечер. Нужна ваша помощь. Нужно сделать 2 фильтра постов. Конктретнее: 1 фильтр по тегам на страницах : http://aamm.waytosummit.com/index/ http://aamm.waytosummit.com/all-materials/ 2 фильтр по времени рубликации ( месяц, год) на страницах: http://aamm.waytosummit.com/category/ и на шаблоне тегов и категорий http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/ у кого есть вопросы - отвечу, нужно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
всем добрый день! мне нужно выполнить парсинг товаров с сайта. сайт не мой, доступа к админ панели нет. парсинг нужен для дальнейшей загрузки товаров на сайт конструктор wix. кому интересно предложение, оставляйте пожалуйста заявку, либо в лс. адрес ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется написать парсер писем gmail на php. 1. Из однотипных сообщений получить два значения 2. Выполнить пост запрос подставив эти значения 3. Должен выполняться раз в 5 минут и парсить только новые сообщения, предыдущие парсить не нужно или ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Кратко о задаче: Мы ищем Full Stack Developer для реализации проекта для авиационной отрасли. Первой задачей будет построение графического интерфейса визуализации обслуживания самолета в аэропорту. Технические требования: Графический интерфейс на Web Приветствуется Frontend- web ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад