Нужно сделать парсер [url=https://cutt.ly/DhExiWq]https://cutt.ly/DhExiWq[/url] , на входе домен , прокся и антигейт - на выходе 4 массива 1 массив - данные в шапке таблицы(Рейтинг домена, Бэклинки,Домены-доноры) 2 массив - массив со ...
Построить графический интерфейс визуализации обслуживания самолетов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кратко о задаче:
Мы ищем Full Stack Developer для реализации проекта для авиационной отрасли.
Первой задачей будет построение графического интерфейса визуализации обслуживания самолета в аэропорту.
Технические требования:
Графический интерфейс на Web
Приветствуется
Frontend- web (React или Angular)
Backend - база Postgres SQL, логика Python или JavaScript или C#
Техническое задание в прикрепленном файле.
- Похожие заказы
- $40Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть многофункциональный сайт интернет-магазина на MODX. Нужно подключить сторонние сервисы: 1. Подключение API почтовой службы UPS.COM и Canadapost.ca 2. Подключение платеженой системы Stripe (api) 3. Перенос баз данных клиентов/заказов с работающего сайте WIX Есть еще работа по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем привет!Задача такая - Создать spa. Что-то на подобии квиза, но не совсем.Этот spa нужен для создания тестов для языковой школы. Преподаватель даёт ученикам дз, а они потом для повторения материала проходят на этом сайте тесты.К ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно исправить скрипт node js, php, сервер windows 2016 Скрипт платежкиВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
При разворачивании сайта на сервере, возникли сложности у админа. Необходимо восстановить работу интернет-магазина https://vk.cc/bXHTjJВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт: [url=https://test.hfe-peresadka-volos.ru]https://test.hfe-peresadka-volos.ru[/url] По верстке лэндинга нужно: 1. Настроить работу слайдеров (на сайте их 5 шт., 2 блока идентичные, остальные разные). 1 был установлен, но после восстановления минимифицированного css файла слетел. Нужно восстановить и добавить на страницу новые ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Для seo продвижения необходимо устранить ошибки на сайте https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fwww.orderbus.com.ua%2FВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать парсер страниц товаров с сайта mediamarkt.de . Нужна высокая скорость работы и работа на бесплатных прокси (желательно) для обхода капчти. Без сервисов распознаванияСуть работы - парсим товары от определенной цены, сохраняем исходный код ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $20
[table]Задачанужно сделать: - нажимая на иконку Станции открывается окно, где показывается: температура, влажность воздуха, осадки) - по окну уведомлений надо решить где именно их разместить? Может в каком-то углу? есть карта станций с точками метеостанций, она сейчас на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад