Построить графический интерфейс визуализации обслуживания самолетов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кратко о задаче:

Мы ищем Full Stack Developer для реализации проекта для авиационной отрасли.

Первой задачей будет построение графического интерфейса визуализации обслуживания самолета в аэропорту.

Технические требования:

Графический интерфейс на Web

Приветствуется

Frontend- web (React или Angular)

Backend - база Postgres SQL, логика Python или JavaScript или C#

Техническое задание в прикрепленном файле.

3 года назад
inputsoft
Валентин 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Сделать парсер PHP (recaptcha) antigate

    $40

    Нужно сделать парсер [url=https://cutt.ly/DhExiWq]https://cutt.ly/DhExiWq[/url] , на входе домен , прокся и антигейт - на выходе 4 массива 1 массив - данные в шапке таблицы(Рейтинг домена, Бэклинки,Домены-доноры) 2 массив - массив со ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Непростые доработки сайта на MODX

    Есть многофункциональный сайт интернет-магазина на MODX. Нужно подключить сторонние сервисы: 1. Подключение API почтовой службы UPS.COM и Canadapost.ca 2. Подключение платеженой системы Stripe (api) 3. Перенос баз данных клиентов/заказов с работающего сайте WIX Есть еще работа по ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание spa - quiz

    Всем привет!Задача такая - Создать spa. Что-то на подобии квиза, но не совсем.Этот spa нужен для создания тестов для языковой школы. Преподаватель даёт ученикам дз, а они потом для повторения материала проходят на этом сайте тесты.К ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки для лэндинга

    Сайт: [url=https://test.hfe-peresadka-volos.ru]https://test.hfe-peresadka-volos.ru[/url] По верстке лэндинга нужно: 1. Настроить работу слайдеров (на сайте их 5 шт., 2 блока идентичные, остальные разные). 1 был установлен, но после восстановления минимифицированного css файла слетел. Нужно восстановить и добавить на страницу новые ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать парсер сайта с каптчей

    Требуется написать парсер страниц товаров с сайта mediamarkt.de . Нужна высокая скорость работы и работа на бесплатных прокси (желательно) для обхода капчти. Без сервисов распознаванияСуть работы - парсим товары от определенной цены, сохраняем исходный код ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки по карте

    $20

    [table]Задачанужно сделать: - нажимая на иконку Станции открывается окно, где показывается: температура, влажность воздуха, осадки) - по окну уведомлений надо решить где именно их разместить? Может в каком-то углу? есть карта станций с точками метеостанций, она сейчас на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад