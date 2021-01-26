Доработки по карте

[table]Задачанужно сделать:

- нажимая на иконку Станции открывается окно, где показывается: температура, влажность воздуха, осадки)

- по окну уведомлений надо решить где именно их разместить? Может в каком-то углу?

есть карта станций с точками метеостанций, она сейчас на опенвезе сервисе, ее надо изменить чтобы данные брались из другого источника и разместить на ней также эти точки станций.

Первая полная версия вторая с ограничениями надо в архив чтобы разместить на сайте с ворд пресс

идея показать на карте станции и вывод только температуры воздуха с метеостанций, а все остальное на полной версии карты

Данные можно по апи брать с самого нашего сайта

Во время вёрстки интерфейс окружающий карту изменится и уведомления будут всплывающие

немного сумбурно, но когда покажу все поймете, по сути 4-6 моментов которые нужно сделать. 1 - это направить получение данных по апи с нашего сайта, далее разместить точки станций они в экселе есть, далее на одну версию убрать все кроме прогноза погоды и завернуть в архив, на полной версии сделать уведомления. поставить ограничения на обновление данных раз в сутки. все.

оплата либо по факту, либо по сделке. по факту разумеется на вашем сервере (возможно)