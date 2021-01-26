Помощь с натройкой сертификатов для связи с API

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки990 просмотров
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Добрый день. Сервис прислал 3 сертификата. Требуется помочь установить на Centos и подключиться корректно к API через CURL 

3 года назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад