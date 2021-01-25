Маркетплейс

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1262 просмотра
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На текущий момент у нас рабочий проект, который находится на стадии доработки.Стэк проекта: node.js/meteor.js/mongodb Если интересен стэк технологий проекта готовы с Вами обсудить требования к нашему продукты, и Ваши ожидания

3 года назад
guest_16116062926721
3 года в сервисе
Был
3 года назад