Организовать логику работы с лидами в Битрикс24 для нестандартных форм

$30
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1159 просмотров
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Задача организовать логику работы с лидам и в Битрикс24 для нестандартной функциональности (форм которые интегрируются с сайтом по API)

При приходе лида с сайта должна проверяться информация:

1. Существует ли лид

2. В каком статусе открыт(тогда писать в него) закрыт(и на его основании есть контакт и сделка(если сделка открыта писать информацию в сделку. Если закрыта то создавать лид с пометкой «повторный»))

3. Поиск по контактам. Если в процессе поиска был найдет контакт но не найдена сделка по нему, создает лид с привязкой к этому контакту

Подробности в ЛС

3 года назад
guest_15910183938733
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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