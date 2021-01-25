Организовать логику работы с лидами в Битрикс24 для нестандартных форм

Задача организовать логику работы с лидам и в Битрикс24 для нестандартной функциональности (форм которые интегрируются с сайтом по API)

При приходе лида с сайта должна проверяться информация:

1. Существует ли лид

2. В каком статусе открыт(тогда писать в него) закрыт(и на его основании есть контакт и сделка(если сделка открыта писать информацию в сделку. Если закрыта то создавать лид с пометкой «повторный»))

3. Поиск по контактам. Если в процессе поиска был найдет контакт но не найдена сделка по нему, создает лид с привязкой к этому контакту

Подробности в ЛС