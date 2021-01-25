Скрыть рекламу под заголовком на WP

Веб-программированиеЗавершен3 заявки351 просмотр
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Добрый день.

На одной странице нужно скрыть рекламу под заголовком - http://seonic.pro/seo-audit-vashego-sajta/

Выводиться через плагин flat pm, но через настройки не скрывается

3 года назад
redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dimastuy02
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$1
1 день
Оперативно решена задача по доработкам Wordpress. Рекомендую
Сделка прошла успешно, чёткое тз как и заказчик)
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