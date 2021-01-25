Скрыть рекламу под заголовком на WP

Нужно сделать галерею в мобильном устройстве как на компьютере! https://youtu.be/qGxC0rcKUY0 https://sova-design.com.ua/
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Добрый день.
На одной странице нужно скрыть рекламу под заголовком - http://seonic.pro/seo-audit-vashego-sajta/
Выводиться через плагин flat pm, но через настройки не скрывается
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