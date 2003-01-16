Квота API Youtube video - решить вопрос

$14
Веб-программированиеЗакрытнет заявок1109 просмотров
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1. Дело в том, что мы уже не раз настраивали парсинг данных видосов с каналов youtube как своих, так и чужих.

2. Я прекрасно знаю, что на парсинг есть некая квота - то ли 50 то ли 100 о ли 10 000 записей в сутки

3. Везде , и в оф мануала ютуба и в сети ест разные данные по этому поводу

4. Разумеется, мы оформили приложение через девелоперс и получили KEY ..

5. Требуется понять, с какой периодичностью я могу парсить адекватно на данный момент

6. Все скрипты покажу - обсудим предметно

Пишите, в телек - betalino , т.к. тут на портале не возможно создать конфу - там обсудим нюансы и заключим сделку здесь

3 года назад
berTalino
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад