Квота API Youtube video - решить вопрос

Требуется написатьскрипт, который будет забирать файлы(фотографии) с FTP и копировать их на Яндекс Диск без потери качества. Либо подключить через API Яндекс диск к FTP.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Дело в том, что мы уже не раз настраивали парсинг данных видосов с каналов youtube как своих, так и чужих.
2. Я прекрасно знаю, что на парсинг есть некая квота - то ли 50 то ли 100 о ли 10 000 записей в сутки
3. Везде , и в оф мануала ютуба и в сети ест разные данные по этому поводу
4. Разумеется, мы оформили приложение через девелоперс и получили KEY ..
5. Требуется понять, с какой периодичностью я могу парсить адекватно на данный момент
6. Все скрипты покажу - обсудим предметно
Пишите, в телек - betalino , т.к. тут на портале не возможно создать конфу - там обсудим нюансы и заключим сделку здесь
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