Бот для телеграм

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1048 просмотров
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здравствуйте. нужно сделать простого бота для чата телеграм, который будет требовать вступить в левый канал, для того, чтобы можно было публиковать в чате свои сообщения. это функция есть в боте админ чатов, но этот бот мне не подходит.

3 года назад
shokerUA
31 годУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад