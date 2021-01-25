Установить на хостинг скрипт электронного кошелька

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1526 просмотров
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Здравствуйте,нужно запустить скрипт электронного кошелька,у меня их несколько,могу предоставить,или можете сами предложить свой вариант,в итоге нужен работающий скрипт электронного кошелька который можно пополнять и выводить средства,по цене договоримся

3 года назад
politano88
Андрей 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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