Расширенная электронная торговля GTM + Cloudpaymets(api)

У меня сайт Анонимный чат работающий по подписке (одностраничник без страницы "спасибо за покупку")

1. Мне нужно отслеживать статистику покупки подписки (оформляется всё через Cloudpaymets(наличие обширного api))

2. Всё это нужно передавать в GA, чтобы отображалось количество первых продаж(после первой продажи идёт списание например через 1 час/2 дня/неделю/месяц)

3. Вся возможная сквозная аналитика/цели/теги для распределения по каналам продаж, воронки и т.п.

4. Хочу найти прогера и человека, который не просто знает как поставить обычный счетчик, а который поможет настроить всё четко и расскажет что и как и где