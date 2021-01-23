Функционал "Избранное" для магазина на Битрикс.

Добрый день!Интернет-магазин на Битрикс https://gigienadez.ru, лицензия Бизнес.Функционал "избранное" (добавление товаров в избранное и просмотр списка добавленных туда товаров) сейчас доступен только для авторизованных пользователей (справочно: избранное для них сохраняется в БД).Нужно реализовать его также для неавторизованных пользователей.Указывайте стоимость/время выполнения задачи.Работа по БС, комиссия с меня.