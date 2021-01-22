Удаление вирусов и восстановление работоспособности Afina-Lingerie.ru

Веб-программированиеЗавершен2 заявки713 просмотров
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Тех поддержка хостера джино сообщила что сайт  Afina-Lingerie.ru заражен вирусом.Необходимо проверить и удалить вирус. Восстановить работоспособность сайта. На данный момент сайт не загружается из поиска.Пожалуйста, укажите стоимость работы.Видео что происходит с сайтом https://youtu.be/IEQ2WE35Zh4Joomla! 2.5JoomShopping

3 года назад
cosmotion
Яна 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
19 часов назад
3 года назад
$27
16 дней
Доверила данному программисту удаление вирусов с сайта. В итоге сайт месяц провисел с вирусами, упал в выдаче. Каждый раз человек обещал скоро доделать, продлевала сроки. Работа не выполнена. Потеряла месяц в работе сайта.
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