Внедрение чат-бота (sales bot AMO CRM) в АРМ предприятия

Требуется специалист, который имел дело с калькулятором [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fez-form-calculator.ezplugins.de%2F]ez Form Calculator[/url] и может его точечно настроить согласно уже работающего калькулятора на другой платформе. Всю логику работы калькулятора покажем и расскажем, после того, как вы о себе заявите. Нужно сделать калькулятор ...