Починить CVAT чтоб новые юзеры без апрува не могли логиниться.

Вот сам проект CVAT.

TypeScript/JavaScript/Python/Django/Docker.

Почему-то, мне кажется, ковыряться прийдется в Django. Т.е., нужен Питонист. Но могу ошибаться.

Вот, собственно, issue, который надо починить.

Вот дубликат, который висит с августа 2020. И, похоже, никто чинить не собирается. Из обсуждения в последнем тиките можно понять возможные пути решения.

Под апрувом пользователя подразумевается включение пользователя в какую-либо группу, как описано в документации. Если пользователь не включен ни в одну группу, он не может залогиниться.

Нужно будет сделать Pull Request. Я протестирую решение в докере. Если меня решение устроит, то примут ли PR мейнтейнеры или нет, уже не ваша забота. Конечно, лучше бы все было сделано так, чтоб мейнтейнеры захотели принять. Intel, все таки. Зачем я тут про Intel написал? Не знаю. Для понтов, наверное. За проектом, на самом деле, стоит Intel. Посмотрите последние контрибуции - основые контрибуции делаются штатными сотрудниками Intel. Заработаете. Включите в CV и будете хвастаться что починили Intel.

Есть и другие задачи по допиливания фич, которых от Intel фиг дождешься. Возможно, получится более долговременное сотрудничество.