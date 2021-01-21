Нужен Wordpress разработчик - кодер (AJAX)

Здравствуйте, мне нужно отредактировать сайт wordpress

Школа языков

У меня есть 12 языков (Main page) которые будут перенаправлять на новую страницу где каждая будет иметь 9 категорий, которые после клика должны показывать 3 подкатегории. Когда пользователь нажимает на подкатегорию, должна отображаться таблица цен(Go pricing Plugin) (мы используем шорткод в таблице цен на продукт woocomerce) .После того, как пользователь нажимает на план, при оформлении заказа должна(checkout новая страница) отображаться язык, категория,подкатегория,(конечно и продукта название) которую он выбрал, все должны быть на одной странице без каких-либо перенаправлений, поэтому я думаю, что для этого лучше всего подойдет метод Ajax. Если вы знаете, какой плагин работает так, вы можете использовать плагин для настройки.

также если вы знаете лучшее решение, мы должны можем ето обсудить

Категорий и подкатегорий должны отображатсья как image+hover

Мы использyeм конструктор WPbakery и купили шаблон в themeforest.

Русский не родной, но хорошо им владею

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