Нужен Wordpress разработчик - кодер (AJAX)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1414 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, мне нужно отредактировать сайт wordpress

Школа языков

У меня есть 12 языков (Main page) которые будут перенаправлять на новую страницу где каждая будет иметь 9 категорий, которые после клика должны показывать 3 подкатегории. Когда пользователь нажимает на подкатегорию, должна отображаться таблица цен(Go pricing Plugin) (мы используем шорткод в таблице цен на продукт woocomerce) .После того, как пользователь нажимает на план, при оформлении заказа должна(checkout новая страница) отображаться язык, категория,подкатегория,(конечно и продукта название) которую он выбрал, все должны быть на одной странице без каких-либо перенаправлений, поэтому я думаю, что для этого лучше всего подойдет метод Ajax. Если вы знаете, какой плагин работает так, вы можете использовать плагин для настройки.

также если вы знаете лучшее решение, мы должны можем ето обсудить

Категорий и подкатегорий должны отображатсья как image+hover

Мы использyeм конструктор WPbakery и купили шаблон в themeforest.

Русский не родной, но хорошо им владею

Срок дедлайн - 3 дня

WordPressAjax
3 года назад
zagran991
33 годаЛитва
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Написать плагин для ВП_Вукомерц

    Необходимо реализовать дополнительный функционал на сайте ВП+Вукомерц. Все детали в файле. Просьба оставлять свои предложения только после изучения тз, примера функционала, и в случае готовности реализовать задачу качественно.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки веб-сайта на HostCMS

    $65

    [list=1][*]Необходимо скорректировать работу калькуляторов на страницах веб-сайта (JS) [/list][list=1][*]Заменить капчу во всех формах на невидимую Google (предпочтительнее) или с понятными для человека символами. [*]В калькуляторе, на некоторых страницах где есть чек-бокс, переключение работает только при нажатии на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка плагина

    https://getmoving.co.il/auction-creator/1 Посматрите пожалуйста это сайт конкурентов с таким же калькулятором есть какой-нибудь вариант взять их алгоритм который они считают по нём цену и вставить в наш калькулятор? Есть у нас готовый дизайн на калькулятор с версии для ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция формы в modx проект

    $100

    Здравствуйте, Есть форма, сделана на PHP, данные сохраняются в MySql. Задача: интегрировать эту форму в проект, написанный на modx, данные из базы отображать в административной панели. Детальнее в личных сообщениях. Спасибо

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Админка на Angular + php

    Здравствуйте! Есть готовая визуальная часть на Angular. Необходимо сделать серверную часть- создание заказа, редактирование, поиск, отчеты и т.д. База (mysql) полностью готова. Дам дополнительную информацию при общении - пишите. Предоплата возможна только для старых аккаунтов с большим количеством отзывов.

    PHPAngular
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад