Админка на Angular + php

Это наша соц.сеть https://dollod.com/ Её нужно доработать в соответствии с этим макетом - https://www.figma.com/file/X8IXhx8kwv8MYUOx5kvzla/Dol.. Сейчас там есть верстка, но функционал кое-где плохо работает а в левом меню работает только раздел путешествия, нужно чтоб работало все ...