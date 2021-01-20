Скрипт для вывода текста по дате на сайте.

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1141 просмотр
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Wordpress.

Для вывода в разделе одной из 366 страниц ежедневника по текущей дате сервера нужен скрипт.

Проект благотворительный. бюджет небольшой

3 года назад
guest_16112065937892
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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