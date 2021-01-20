Разработать сайт на пару страниц с Vue.js и задеплоить на Firebase

- Надо сверстать и разработать функционал сайта на Vue.JS (если знаете как применить оптимизацию с точки зрения SEO при помощи Nuxt.js было бы идеально)

- Приблизительно 5 страниц, можно посмотреть дизайн по ссылке Figma

- В идеале в рамках вёрстки применить tailwind css

- База данных на Firebase Cloud Firestore с подробно описанными всеми моделями и запросами к базе (База уже есть)

- Подробно расписано как соответствует UI часть к запросам к базе и UI компонентов к моделям данных

- Поддержка нескольких языков которая влияет как на внешний вид сайта так и на параметры некоторых запросов к базе

Бюджет указан условный, ожиданию приблизительную оценку по бюджету и срокам от кандидатов

Также интересен был ли у вас опыт с Vue.JS, Firebase и какой предпочитаете css фреймворк