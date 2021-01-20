Только бэкенд. (laravel) Часть проекта готова. Perevozist.ru - АГРЕГАТОР МЕЖДУ ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТО И ЗАКАЗЧИКАМИ. Заказчик создает заказ, водитель ознакамливается и подтверждает его на выполнения. Реализовать: внутренний баланс, уведомления, панели управления, подключение системы пополнения\выплаты, настройка комиссии сайта и ...
Разработать сайт на пару страниц с Vue.js и задеплоить на Firebase
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Надо сверстать и разработать функционал сайта на Vue.JS (если знаете как применить оптимизацию с точки зрения SEO при помощи Nuxt.js было бы идеально)
- Приблизительно 5 страниц, можно посмотреть дизайн по ссылке Figma
- В идеале в рамках вёрстки применить tailwind css
- База данных на Firebase Cloud Firestore с подробно описанными всеми моделями и запросами к базе (База уже есть)
- Подробно расписано как соответствует UI часть к запросам к базе и UI компонентов к моделям данных
- Поддержка нескольких языков которая влияет как на внешний вид сайта так и на параметры некоторых запросов к базе
Бюджет указан условный, ожиданию приблизительную оценку по бюджету и срокам от кандидатов
Также интересен был ли у вас опыт с Vue.JS, Firebase и какой предпочитаете css фреймворк
- Похожие заказы
- $1001Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Нужен помощник по laravel для внесения правок по ТЗ есть ряд правок, предоставлю претенденту От вас хорошие знания laravel В заявке указывайте свой часовой рейтВеб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно реализовать парсинг аудиозаписей из вк и дополнительных данных. Что требуется: Имеется список url на группы определенных исполнителей (он может достигать 1000). В группах появляются посты с новыми музыкальными релизами, у поста есть уникальный id, превью, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен php-скрипт, который бы отправлял данные клиента в партнерку. А именно: есть лендинг партнера со стандартной формой с полями: Имя, Телефон, Город (выбор из списка) и кнопка Отправить. Я обычно получаю данные, вручную открываю лендинг, вписываю данные ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Мы создаем коммерческий продукт для удаленных сотрудников, которые должны полноценно выполнять типичные функции через удаленные рабочие столы без высоких требований к производительности. Задача: Обеспечить легко масштабируемые облачные рабочие столы (linux/windows) с заданными параметрами с минимальной стоимостью ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
На сайте Wordpress с помощью плагина настроена синхронизация с программой учета и склада. Эта программа экспортирует XML фалы на FTP сервер. Плагин импортирует (и обновляет) с FTP на сайт товары, цены, фото, категории... 1. С недавнего времени перестали ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработать модуль СМС рассылки в веб сервисе и поработать с модулем обратной связи. сервис написан на PHP + Laravel и VueJS Уважаемые разработчики, если вы легко справитесь с данной задачей. напишите примерную стоимость часа работы. Подробное ТЗ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Ищу программиста, который мог бы помочь разобраться с простыми и среднего уровня задачами на стеке PHP (Laravel) + VUE + JS. Часть задач я в состоянии сделать сам, на часть нужна помощь и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
[b]Задача:[/b] сделать небольшой парсер, который будет формировать данные по лотам с биржи сайтов. На выходе должна получиться картинка, как в примере ниже. Сейчас я все делаю руками в Photoshop Есть два варианта реализации. [b]Первый:[/b] [list=1][*]Указываем ссылку на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Подробности в приложенном файле Стоимость, сроки и вопросы оставляйте в ваших откликах.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад