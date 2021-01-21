Php-скрипт

Веб-программированиеЗавершен2 заявки293 просмотра
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Нужен php-скрипт, который бы отправлял данные клиента в партнерку.

А именно: есть лендинг партнера со стандартной формой с полями: Имя, Телефон, Город (выбор из списка) и кнопка Отправить.

Я обычно получаю данные, вручную открываю лендинг, вписываю данные и отправляю.

Нужно, чтобы это делал скрипт.

Он должен открывать эту страницу-лендинг и отправлять данные автоматически, по мере их поступления из другого php-скрипта.

PHP
3 года назад
mike573
59 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
3 года назад
$10
1 день
Спасибо! Все отлично! Рекомендую!
Майк предоставил интересный проект! Мы сработались! Рекомендую к работе!