Нужен php-скрипт, который бы отправлял данные клиента в партнерку.

А именно: есть лендинг партнера со стандартной формой с полями: Имя, Телефон, Город (выбор из списка) и кнопка Отправить.

Я обычно получаю данные, вручную открываю лендинг, вписываю данные и отправляю.

Нужно, чтобы это делал скрипт.

Он должен открывать эту страницу-лендинг и отправлять данные автоматически, по мере их поступления из другого php-скрипта.