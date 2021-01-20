Парсер-генератор картинок по шаблону

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1195 просмотров
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Задача: сделать небольшой парсер, который будет формировать данные по лотам с биржи сайтов. На выходе должна получиться картинка, как в примере ниже. Сейчас я все делаю руками в Photoshop

Есть два варианта реализации.

Первый:

  • Указываем ссылку на лот.
  • Данные подтягиваются автоматом из биржи и других источников.
  • Проверяем и корректируем при необходимости
Второй вариант:

  • Вводим данные вручную.
  • Скрипт генерирует картинку.
Макет шаблона есть в PSD формате. В отклике напишите стоимость реализации по двум вариантам в рублях, сроки и принцип работы.
3 года назад
vennick
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад