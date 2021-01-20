Настройка автоплатежей

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1044 просмотра
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Сайт:https://club.system-itc.ru/

 

Инструкции:https://yookassa.ru/developers/payments/recurring-payments#specifics

 

Ответ поддержки:

Добрый день. Насколько я вижу, вы выбрали сценарий Умныйплатеж, то есть выбор способа оплаты на стороне ЮKassa. В нем недоступно

проведение автоплатежей.

Пожалуйста, передайте в запросе параметр payment_method_datac кодом выбранного способа, тогда он будет сохранен.

 

И самое первое письмоот поддержки:

Для реализации автоплатежей с карты нужно будет предоставитьодин, либо несколько скриншотов вашего сайта, из которых должно быть понятно

как покупатель сможет отвязать карту. На скриншотах должен быть виден адрес

вашего сайта (ссылка). Сценарий отвязки карты должен быть устроен так, чтобы

покупатель в любой момент мог это сделать самостоятельно. В рамках нашего

протокола не требуется слать нам какого-либо запроса на удаление привязки.

Достаточно визуально отобразить возможность отвязки в личном кабинете

пользователя на вашем сайте и при нажатии удалять данные привязки из вашей

системы.

 

Задача, настроитьсистему для работы с автоплатежами. Сделать скриншоты.

3 года назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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