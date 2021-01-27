Доработка чата на vue.js

Примерный список дополнений к текущей реализации чата:

- отправка и поддержка чатом изображений

(тут описывать думаю не стОит, всё как у всех)

- отправка и поддержка чатом стикеров (должна быть иконка рядом с иконкой отправки сообщения, которая открывает popup окно со списком/таблицей/сеткой из стикеров. Стикеры - обычные изображения по сути, подгружать их надо заранее при загрузке чата. Кол-во их не больше 100. Когда пользователь этого чата кликает на стикер - он отправляется в текущий открытый чат)

- в чате надо грузить не более 20-ти последних сообщений. А чтобы догрузить еще 20 сообщений предыдущих, нужна кнопка, которая будет появляться вверху всей переписки.