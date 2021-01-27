Доработка чата на vue.js

Веб-программированиеЗавершен4 заявки1209 просмотров
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Примерный список дополнений к текущей реализации чата:

 - отправка и поддержка чатом изображений

 (тут описывать думаю не стОит, всё как у всех)

 - отправка и поддержка чатом стикеров (должна быть иконка рядом с иконкой отправки сообщения, которая открывает popup окно со списком/таблицей/сеткой из стикеров. Стикеры - обычные изображения по сути, подгружать их надо заранее при загрузке чата. Кол-во их не больше 100. Когда пользователь этого чата кликает на стикер - он отправляется в текущий открытый чат)

 - в чате надо грузить не более 20-ти последних сообщений. А чтобы догрузить еще 20 сообщений предыдущих, нужна кнопка, которая будет появляться вверху всей переписки.

3 года назад
tcexe
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dzendigital
Дмитрий 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
3 года назад
$50
3 дня
10/10
Все отлично!