Доработки в CRM-системе (AMOcrm)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1181 просмотр
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Нужна доработка, которая позволит настраивать для определенных пользователей автоматическое уведомление по просроченным задачам в CRM.

Есть болеее детально прописанное ТЗ

3 года назад
kalion
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад