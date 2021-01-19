Доработать сайт по техническому заданию

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки950 просмотров
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Пул задач: 

Планируемое время  выполнение месяц.

Движок – самописный. 

Цена: договорная (возможно позадачность)

Все задачи буду предварительно оговариваться, что где и как находится в коде, чтобы решение занимало минимальное количество времени. Так же полностью расписаны. 

3 года назад
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Михаил 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад