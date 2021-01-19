Создание листинга с фильтратором

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка848 просмотров
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Здравствуйте. Нужно создать универсальный фильтратор для списка с возможностью добавления своих параметров по аналогии с большинством интернет-магазинов. Подробное ТЗ в приложенном файле. Жду предложений по цене и срокам. Спасибо.

3 года назад
Alexthey1987
Алексей 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад