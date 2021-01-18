Доработать плагин wordpress

Нужно внедрить блок доработок. Верстка тоже присутствует.
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доработать функционал плагина magicform wordpress
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