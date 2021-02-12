Написать плагин для WordPress

Нужно внедрить блок доработок. Верстка тоже присутствует.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать самостоятельный плагин (можно на базе какого-то другого бесплатного, но функционирующий автономно).
Суть плагина: опросник из 48 однотипных вопросов (единственный вариант ответа), которые разбиты на несколько разделов.
После заполнения пользователем опроса необходимо проанализировать результаты в
определенной логике и исходя из этого анализа сформировать PDF с
результатами (тексты и картинки), отправить ссылку на результат по email
пользователю и клиентскому менеджеру.
1 этап – индивидуальный опросник
2 этап – объединение индивидуальных результатов опроса по команде и вывод командной аналитики
Сейчас оцениваем и реализуем только 1 этап.
Задача этапа 1
Пользователь должен пройти анкетирование, ввести свои контактные данные, и на выходе
получить отчет, автоматически сформированный в PDF.
Разработчику нужно будет:
- заверстать несколько несложных страниц опросника (макеты PSD готовы)
- написать плагин
- заверстать и сгенерировать PDF (структура есть, картинки для включения в PDF готовы)
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1GMplcg2v4bJ9fsLgsVqe7r9K29s4AUfnWM-ADqLZ0Hc/edit
Я рассматриваю только ответы от людей, содержащие либо уточняющие
вопросы, либо оценку по времени и деньгам + поверхностно технологию
(плагин с нуля или, допустим, на базе CF7 + flamingo + своей таксономии
для хранения вопросов-ответов)
Обращайтесь – сделаю – не рассматриваю.
С новыми исполнителями работаю только через СБР.
Что я жду от исполнителя после начала работ:
Через день план-график реализации функционала с контрольными точками
(гугл-табличка ок), по нему будем ориентироваться и сверять сроки.
Через два дня структуру новых таксономий, новых таблиц БД, вспомогательных
плагинов – чтобы удостовериться, что мы точно друг друга поняли.
Далее работа по плану графику, в контрольные точки я жду выкатывания релиза
на мою тестовую площадку и сообщения от вас, что готово, и можно
посмотреть.
Точно не готова к "лапше на ушах" – завтра, уже запланировал логику, но она у меня, сегодня заболела мама, тетя, собака.
Со своей стороны не буду заниматься ежедневным микроконтролем, если все
будет идти по оговоренному графику. Также гарантирую своевременный
ответ на вопросы и предоставление макетов, текстов и всего, чего не
хватает.
Фиксирование финальной стоимости в рублях.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются удаленные разработчики. Работаем через трекер. Оплата раз в месяц, по количеству выработанных часов, первый месяц можем платить раз в 2 недели за закрытые задачи. Ставка за час по результату собеседования(удаленно). Объем работы большой, возможен ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно спарсить товар с shopware на shopware в csv форматеЗакрыт3 года назад
Перестали приходить письма после переезда на beget наверняка проблема в файлах smtpmail.php mailer.php Нужно настроить чтобы приходила почта из корзины Сайт сделан на wordpress https://clck.ru/SqgVYЗавершен3 года назад
- $60
Необходимо произвести обновление ocStore 2.1 до версии 2.3Завершен3 года назад
Добрый день. Коротко: Имеется ENG вебсайт [Wordpress Woocommerce], подключил оплату Тинькофф. Так как оплата в рублях, нужно клиента заранее оповестить оплата будет списываться в рублях. Снизу приложил скриншот как сделано у конкурента, нужно будет сделать точно также. Скриншот дабы ...Закрыт3 года назад
- $30
Задача починить парсер после смены структуры сайта днором.Завершен3 года назад
Задача - разработать интернет-магазин косметики + товаров для красоты и здоровья. например www.ismile.eeВеб-программирование31 заявкаЗакрыт3 года назад
У нас есть проект, портал городских сайтов - реализован на мультиблоговом движке WP. Постоянно усовершенствуем функционал. Сейчас стоит задача которая описанна в тз. Готовы предоставлять на постоянной основе. Для этого нужен опытный php кодер с ...Закрыт3 года назад
Сайт выполнен на шаблоне ocStore. Подробнее в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/163be5BdHNBANFS1c5vUEEbX-Gt1bipf0rlpNYOqy40A/editВеб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад