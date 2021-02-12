Написать плагин для WordPress

Необходимо реализовать самостоятельный плагин (можно на базе какого-то другого бесплатного, но функционирующий автономно).

Суть плагина: опросник из 48 однотипных вопросов (единственный вариант ответа), которые разбиты на несколько разделов.

После заполнения пользователем опроса необходимо проанализировать результаты в

определенной логике и исходя из этого анализа сформировать PDF с

результатами (тексты и картинки), отправить ссылку на результат по email

пользователю и клиентскому менеджеру.

1 этап – индивидуальный опросник

2 этап – объединение индивидуальных результатов опроса по команде и вывод командной аналитики

Сейчас оцениваем и реализуем только 1 этап.

Задача этапа 1

Пользователь должен пройти анкетирование, ввести свои контактные данные, и на выходе

получить отчет, автоматически сформированный в PDF.

Разработчику нужно будет:

- заверстать несколько несложных страниц опросника (макеты PSD готовы)

- написать плагин

- заверстать и сгенерировать PDF (структура есть, картинки для включения в PDF готовы)

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1GMplcg2v4bJ9fsLgsVqe7r9K29s4AUfnWM-ADqLZ0Hc/edit

Я рассматриваю только ответы от людей, содержащие либо уточняющие

вопросы, либо оценку по времени и деньгам + поверхностно технологию

(плагин с нуля или, допустим, на базе CF7 + flamingo + своей таксономии

для хранения вопросов-ответов)

Обращайтесь – сделаю – не рассматриваю.

С новыми исполнителями работаю только через СБР.

Что я жду от исполнителя после начала работ:

Через день план-график реализации функционала с контрольными точками

(гугл-табличка ок), по нему будем ориентироваться и сверять сроки.

Через два дня структуру новых таксономий, новых таблиц БД, вспомогательных

плагинов – чтобы удостовериться, что мы точно друг друга поняли.

Далее работа по плану графику, в контрольные точки я жду выкатывания релиза

на мою тестовую площадку и сообщения от вас, что готово, и можно

посмотреть.

Точно не готова к "лапше на ушах" – завтра, уже запланировал логику, но она у меня, сегодня заболела мама, тетя, собака.

Со своей стороны не буду заниматься ежедневным микроконтролем, если все

будет идти по оговоренному графику. Также гарантирую своевременный

ответ на вопросы и предоставление макетов, текстов и всего, чего не

хватает.

Фиксирование финальной стоимости в рублях.