Ищем backend разработчика в наш проект

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1055 просмотров
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У нас есть проект,  портал городских сайтов - реализован на мультиблоговом движке WP. Постоянно усовершенствуем функционал. Сейчас стоит задача которая описанна в тз. Готовы предоставлять на постоянной основе. Для этого нужен опытный php кодер с опытом разработки скриптов и собственных плагинов под WP. Работа через GIT. 

3 года назад
BigWayStudio
Андрей 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад