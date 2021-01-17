Нужно реализовать динамические таблицы с помощью vuejs

$40
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1102 просмотра
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Нужно реализовать такие таблицы (ПОКА НЕ В виде компонента):

1) - (ajax) таблица с:

- сортировкой

- пагинацией

- изменение row limit

2) - (ajax) таблица с:

- сортировкой

- пагинацией

- изменение row limit

- фильтрацией

- поиск (ajax)

3) - (ajax) таблица с:

- сортировкой

- пагинацией

- изменение row limit

- фильтрацией

- поиск (ajax)

- crud (создание, редактирование удаление записей) (создание и редактирование а popup окне)

4) - (ajax) таблица с:

- сортировкой

- пагинацией

- изменение row limit

- фильтрацией

- поиск (ajax)

- crud (создание, редактирование удаление записей) (создание и редактирование а popup окне)

- select операции над выбранными записями

3 года назад
f4w
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад