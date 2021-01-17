Мне нужна базовая интеграция нового дизайна в портал на laravel 7 / blade / vue / jquery Предполагается, что для выполнения работы вам нужно понимать laravel, blade, html, scss, jquery, git, сборку проекта. Некоторые детали проекта: Промежуточная реализация ...
Нужно реализовать динамические таблицы с помощью vuejs
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Нужно реализовать такие таблицы (ПОКА НЕ В виде компонента):
1) - (ajax) таблица с:
- сортировкой
- пагинацией
- изменение row limit
2) - (ajax) таблица с:
- сортировкой
- пагинацией
- изменение row limit
- фильтрацией
- поиск (ajax)
3) - (ajax) таблица с:
- сортировкой
- пагинацией
- изменение row limit
- фильтрацией
- поиск (ajax)
- crud (создание, редактирование удаление записей) (создание и редактирование а popup окне)
4) - (ajax) таблица с:
- сортировкой
- пагинацией
- изменение row limit
- фильтрацией
- поиск (ajax)
- crud (создание, редактирование удаление записей) (создание и редактирование а popup окне)
- select операции над выбранными записями
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