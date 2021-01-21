Tilda

$10
Веб-программированиеЗавершен6 заявок1195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В Тильде нужно настроить  с помощью кода поп-ап форму из зеро блока, проверить корректность отправления форм в телеграм

Tilda
3 года назад
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Achervenkova
Алёна 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 дня назад
3 года назад
$10
1 день
Всё сделано четко, рекомендую!
Приятно было сотрудничать, спасибо за быструю обратную связь и чёткое ТЗ) Как заказчика рекомендую 👍
  • Похожие заказы

  • Нужен разработчик laravel для создания новых шаблонов по макетам

    Мне нужна базовая интеграция нового дизайна в портал на laravel 7 / blade / vue / jquery Предполагается, что для выполнения работы вам нужно понимать laravel, blade, html, scss, jquery, git, сборку проекта. Некоторые детали проекта: Промежуточная реализация ...

    Laravel
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранение бекдоров и шелов на сайте

    Требуется помощь программиста в анализе сайта на предмет взлома, бекдоров и шелов. Всего будет 3 сайта.  Нужно не только найти, но и написать где именно, как было создан бекдор .. если он будет и удалить его.  Работа ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ютуб парсе

    $50

    Сбор метаданных(текстовые данные будут на разных языках) ютуб со всех видео(или хотябы с 10) с заданной вкладки со всех стран на языке относящийся к стране которая в данный момент парсится ._________________________________________________________________ Сбор метаданных(превью, позиция на вкладке(первоеместо второеместо ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта!

    $270

    Требуется запрограммить сайт на PHP, шаблоны уже свёрстаны! Языки программирования: PHP, JavaScript, MySQL Требования по работе сайта: безопасность, быстродействие с большим объемом данных Пользовательский функционал: подключение платежных систем, реферальная программа Технические особенности: написание кода с нуля либо подключение движка Поэтапное ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Установить код javascript на cсайт вордпресс

    Здравствуйте, есть инфо сайт про покер на вордпресс. Нужно сделать бесплатный тренажер покер-рум.  Есть исходный код игры на javascript, нужно коректно установить код на сайт. Подробности отправлю в лс. Предлагайте Ваши условия, цену и сроки. Спасибо.

    Javascript
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад