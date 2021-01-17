Нужен разработчик laravel для создания новых шаблонов по макетам

Мне нужна базовая интеграция нового дизайна в портал на laravel 7 / blade / vue / jquery

Предполагается, что для выполнения работы вам нужно понимать laravel, blade, html, scss, jquery, git, сборку проекта.

Некоторые детали проекта:

Промежуточная реализация — aviaks.com

Фронт выполнен на blade / vue 2 и пачке jquery скриптов.

Качество исполнения проекта в среднем не высокое.

Примерный объем работы:

Нужно интегрировать новые шаблоны для лендинга и новостных страниц.

Основная работа заключается в создании новых blade шаблонов по макету в figma.

Второстепенная — в доработках логики сайта для обеспечения наполнения этих шаблонов в случае необходимости.

Если сработаемся, нужно будет интегрировать остальные макеты: отзывы, информация, форум... — всего 40+ макетов.

Как примерно работаем:

С макетами работаем только по очереди, старые шаблоны в процессе выкидываем.

Сложные динамические компоненты страницы при этом нужно заменять на заглушки с простым статическим выводом данных где это возможно или плейсхолдеры в иных случаях.

(Сложные — например, есть нетривиальный стейт или необходима реактивность)

Если похожие компоненты в старых шаблонах уже были — нужно отметить какие и где, например в комментариях.

Если для вывода информации в шаблоне требуется слишком большая на ваш взгляд или сложная для вас доработка логики сайта —просто прокидываете в шаблон тестовые данные в том формате который ожидали бы получить.

Новые стили, скрипты и прочие ресурсы в сборку нужно добавлять обособленно, не смешивая с тем что есть.