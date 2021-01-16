Нужно сделать правки по сайту PHP

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1612 просмотров
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Нужно сделать правки по сайту PHP

т3 https://docs.google.com/document/d/16nxa0izuzZWWgbMhUsa8NQsB0P3l1OoYZJDL5lIYW8c/edit

Тут стек технологий http://joxi.ru/82QZ8Rsw09GnAd

PHP
3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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