Есть древний сайт, писанный мной когда только училась, потому там всё стремно и тупо. Сайт по подбору персонала, там есть поиск, личный кабинет, оплата услуг. Есть новая верстка, которую надо натянуть, плюс поменять немножко функционал. Я уже сделала ...
Увеличить скорость загрузки сайта с мобильных устройств
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Цель: в рамках улучшения и оптимизации сайта необходимо увеличить скорость загрузки сайта с мобильных устройств.
Задача: по сервису PageSpeed Insights достичь показателя для мобильных устройств 80-100.
Адрес пациента: galatsvet.ru
Описание:
1. Сайт размещен на системе хостинга от REG-RU.
2. Установлен движок Wordpress. Список используемых(активных) плагинов: Akismet Anti-Spam, Autoptimize (оптимизация CSS и JS в один файл), Hummingbird (кеширование сайта, кеширование картинок, отложенная загрузка изображений), NextGEN Галерея, Permalink Manager Lite (создание правильных URL), Smush (уменьшение веса изображений), WordPress Importer, Yoast SEO, Яндекс Метрика.
3. Шаблон используется на правах лицензии компании Шаблонер. Лицензия куплена. Из-за этого есть некоторые сложности в оптимизации кода, так как некоторые файлы переобновляются с сервера Шаблонер и последняя редакция файла возвращается к дефолтному значению. Могу подробнее пояснить по скайпу данный момент. Также файловый сервер сайта напичкан лишним (не используемым) кодом, который используется Шаблонером, как унифицированная оболочка, позволяющая менять сайт с помощью специальной дополнительной системой управления, помимо админки Wordpress. Шаблонер - это что-то вроде своего конструктора в админ панели Wordpress.
Итог: на сегодняшний день собственными силами производил оптимизацию кода CSS и JS, оптимизацию изображений, а также при помощи плагинов для оптимизации ресурсов сайта удалось поднять с 55 баллов и достичь 93 балла по сервису PageSpeed Insights для компьютеров. Но для мобильных устройств динамика с 24 до 45 меня не устраивает. Думаю, проблема кроется в загрузке шрифтов, которые для мобильной версии и не нужны в принципе, главное, чтобы было читаемо и красиво. Самому не получается сделать ни предварительную загрузку шрифтов, ни убрать их вовсе, чтобы ничего не сломалось, в общем - нужен профессионал своего дела.
Приложение 1. PageSpeed с мобильных устройств
Приложение 1. PageSpeed с компьютера
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