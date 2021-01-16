Добавить перед SKU "0" (WooCommerce)

Произошла проблема с импортом продуктов из CSV файла.

У некоторых SKU (всегда состоит из 6 чисел в файле), в некоторых "0" был первой цифрой и, к сожалению, SKU перенялся без учета 0 в цифре, то есть SKU стал пятизначным числом.

Я так понимаю, что в базе данных mysql надо прописать команду, что если SKU состоит из 5 цифр, то к ней добавлять вперед 0.

Задание крайне простое для тех, кто знает mysql команды и знаком с WooCommerce.