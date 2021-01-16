Парсер с вк опроса и спамер по этим юзерам

Вкратце.

В таргете вк запускаю посты с опросами.

Те люди, кто голосуют в них, им на автомате с фейков отправляются сообщения. Всем этим можно

управлять из 1ой скажем так системы управления. Есть разные рекламные кампании,

разные опросы, нужно чтобы по 1 проектам слались одни сообщения, по другим

другие.

Будет несколько основных функций.

1. Парсер с опроса

2. Рассыльщик приветственных сообщений с фейков по этой спарсенной базе

3. Общение с фейков из единого интерфейса

более подробное тз в лс.