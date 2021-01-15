Интеграция wordpress с сторонним сервисом

Нужно подключить платежную систему ( fondy.eu ) к моему сайту через API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, есть заполняемый сервис объявлений.
Мне нужно интегрировать его с wordpress, код от сервиса для интеграции есть, но отображает не все.
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