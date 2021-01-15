Спарсить данные

Нужно подключить платежную систему ( fondy.eu ) к моему сайту через API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://www.loom.com/share/7a6cb10f31164d4a86b0c27c83eb2256 видео тз
сайт с которого парсим https://www.myfxbook.com
По итогу нужен скрипт, который я уставлю на свой хостинг и он будет работать как я описал.
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