Нужен грамотный fullstack специалист для верстки и натяжки страниц

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1102 просмотра
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Есть дизайн страниц(и их мобильная версия), всего шаблонов на данный момент 9, движок 1С-Битрикс. Необходимо оценить, назвать сроки. Более подробно, скину в личку.

3 года назад
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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