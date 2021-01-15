Нужен грамотный fullstack специалист для верстки и натяжки страниц

Нужно анимировать картинки и кнопки на сайте и в мобильной, и в десктопной вёрстке. 1)В разделах: - "УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ С ЛЮБИМЫМИ ИГРАМИ" - УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА - ИТОГ ОБУЧЕНИЯ - ПОЧЕМУ НАША МЕТОДИКА РАБОТАЕТ? - КАК ПРОХОДЯТ НАШИ ЗАНЯТИЯ Картинки должны ...