Frontend разработчик (NodeJS) на 50-60 часов, доработка проекта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки2234 просмотра
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Необходимо будет дорабатывать функционал проекта, исправлять ошибки и делать рефакторинг. Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки. Фронтэнд используется для управлением данными в мобильных приложениях.

Текущий основной стэк:

- Vue

- Nuxt

- Express

- Axios

Требования:

Отличные знания JavaScript, TypeScript.

Знания фреймворков из стэка и опыт работы с ними.

Уметь работать с git, Gitflow.

Создание и доработка интерфейсов. Адаптивная и кроссбраузерная верстка.

Знание основ программирования (ООП, MVC, MVP, паттерны);

Написание unit и интеграционных тестов.

Работа в команде. Задачи в jira. Code review.

Будет плюсом:

Умение работать с Docker и Docker Compose.

Знаете что такое Swagger и OPENAPI.

Текущий объем работ порядка 50-60 часов.

Ждем откликов с вашим часовым рейтом, примерами кода, портфолио и ваш опыт.

3 года назад
adbrv1
44 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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