Настройка парсинга с сайтов производителей.
Frontend разработчик (NodeJS) на 50-60 часов, доработка проекта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо будет дорабатывать функционал проекта, исправлять ошибки и делать рефакторинг. Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки. Фронтэнд используется для управлением данными в мобильных приложениях.
Текущий основной стэк:
- Vue
- Nuxt
- Express
- Axios
Требования:
Отличные знания JavaScript, TypeScript.
Знания фреймворков из стэка и опыт работы с ними.
Уметь работать с git, Gitflow.
Создание и доработка интерфейсов. Адаптивная и кроссбраузерная верстка.
Знание основ программирования (ООП, MVC, MVP, паттерны);
Написание unit и интеграционных тестов.
Работа в команде. Задачи в jira. Code review.
Будет плюсом:
Умение работать с Docker и Docker Compose.
Знаете что такое Swagger и OPENAPI.
Текущий объем работ порядка 50-60 часов.
Ждем откликов с вашим часовым рейтом, примерами кода, портфолио и ваш опыт.
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